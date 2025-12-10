Точно не простуда: как отличить грипп от других ОРВИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Вирус особо опасен своими осложнениями — от пневмонии до удара по нервной системе.

Грипп отличается от других ОРВИ внезапным и острым началом. Об этом рассказал Газете.ру доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

Больной может с точностью назвать время, когда ему стало плохо — жар развивается всего за несколько часов, температура поднимается до 39–40°C. Появляется ломота, головная боль и упадок сил. При этом насморк может быть не слишком сильным, однако часто наблюдается сильная боль в горле, сухой болезненный кашель.

Грипп опасен за счет своих возможных осложнений. Он может вызвать вирусную пневмонию, миокардит, а также отразиться на состоянии нервной системы и почек. Также вирус подрывает иммунитет и открывает путь инфекционным заболеваниям.

На протяжении последних нескольких лет фиксируются в основном три типа гриппа: два подтипа гриппа А и одна линия гриппа В. Каждый год для них разрабатывается вакцина с учетом текущих изменений в структуре патогена. Лучшее время сделать прививку — сентябрь–октябрь, но можно привиться и позже, вплоть до весны.

