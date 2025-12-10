Развалины турецкой крепости нашли в Новороссийске на Малой земле

Фото, видео: 5-tv.ru

Цитадель Суджук-Кале считалась утраченной.

О научной сенсации в Новороссийске. Ученые нашли развалины турецкой крепости, которая считалась утраченной. Цитадель возвышалась на участке, известном как Малая земля. В годы Великой Отечественной войны там проходили ожесточенные бои. И в результате укрепления были уничтожены. Однако часть сооружений все же обнаружили археологи. Находки, сделанные во время раскопок, изучила корреспондент «Известий» Олеся Баранник.

82 года назад на Малой земле шли ожесточенные бои за Новороссийск. Сегодня же земля, к счастью, разрыта не для окопов. Здесь работают археологи. Ведутся раскопки турецкой крепости Суджук-Кале.

Толчком на пути к исследованию стала реконструкция мемориального комплекса. Во время прокладки коммуникаций рабочие нашли останки древнего укрепления. И письменные сведения обрели вещественные доказательства.

«Реальные представления о том, что собой представляла крепость, как выглядели оборонительные сооружения, ров, вал, внутренняя структура, ничего известно до раскопок не было», — рассказал начальник археологической экспедиции Николай Шевченко.

Среди находок — предметы вооружения, ядра, бомбы. Керамические изделия, монеты, более 300 курительных трубок и даже хаммам XVIII века. Но, по словам археологов, самое интересное и ценное — сохранившаяся архитектура.

«Юго-восточная башня, перед которой зафиксированы прекрасные тротуары начала XVIII века. Самая древняя архитектура, скажем, в нашем городе», — отметил заведующий отделом археологии Новороссийского исторического музея-заповедника Александр Шишлов.

За свою непродолжительную историю в 90 лет Суджук-Кале не единожды подвергалась развалу. Эксперты были уверены, что под землей почти ничего не осталось.

Несмотря на многочисленные подрывы, поражает сохранность многих объектов крепости. Видны очертания жилища. Здесь находился вход в землянку, а отапливалась она печью.

Во время раскопок турецкой крепости удалось найти и частички истории Великой Отечественной войны.

«Здесь была найдена горсть гильз, где-то с дюжину. Разных систем — от винтовки Мосина были, предположительно от „Арисаки“. Нам местные поисковики сказали, что таким разнородным оружием вооружали добровольцев», — рассказал археолог Александр Жуклов.

Раскопки Суджук-Кале будут завершены уже совсем скоро. Все найденные артефакты отправятся сначала на экспертизу в краевую столицу, а затем в музей Новороссийска. Но будут ли ли сами останки крепости под открытым небом доступными для туристов, пока вопрос открытый.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.