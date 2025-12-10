По делу Ларисы Долиной провели политологическую экспертизу

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Специальное исследование было проведено в рамках уголовного дела, по которому певица признана потерпевшей.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной была проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«На основании постановления руководителя следственной группы <…> в рамках уголовного дела, по которому Долина признана потерпевшей, проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза», — сказано в судебном документе.

В материалах отмечается, что выводы этого исследования не были оспорены в ходе гражданского судебного спора между Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. Экспертиза стала частью уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий с недвижимостью артистки.

С чего все началось

Конфликт между Ларисой Долиной и Полиной Лурье, детально восстановленный в ходе судебных процессов, представляет собой классический сценарий мошенничества с «обнулением воли» жертвы, но с неклассическими и далеко идущими правовыми последствиями. Инцидент развивался по отработанной преступниками схеме.

В апреле 2024 года мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств, внедрили в сознание певицы «апокалиптический» сценарий. Долину убедили, что ее квартира находится под угрозой изъятия за мифические долги, а единственным способом спасти жилье для семьи является фиктивная продажа в рамках «специальной операции».

Полина Лурье выступала в этой схеме «чистым» покупателем — лицом, действовавшим в рамках обычной гражданско-правовой сделки, без доказанной осведомленности о мошенничестве. Их личная встреча на просмотре квартиры лишь легитимизировало сделку в глазах покупателя.

Разворот на 180 градусов

Осознание обмана пришло к Долиной спустя полтора месяца, в августе. Прекратив общение с Лурье и не передавая ключи, артистка де-факто инициировала будущий судебный спор, переведя его в публично-правовое поле. Обращение в правоохранительные органы позволило зафиксировать ее состояние и начать сбор доказательств психологического воздействия еще до того, как Лурье как новый собственник полностью вступила в права.

Суд

Судебная машина, запущенная адвокатами Долиной во главе с Михаилом Барщевским, работала безупречно с точки зрения защиты интересов певицы.

Решение Хамовнического районного суда в мае 2025 года признало сделки недействительными, восстановило Долину в правах собственности и, что наиболее значимо, отклонило встречные требования Лурье.

Позиция суда, поддержанная затем Московским городским и Вторым кассационным судом, сводилась к строгой юридической логике: поскольку деньги были получены не продавцом (Долиной), а третьими лицами (мошенниками), встречное обязательство по их возврату у продавца не возникло.

Риск потери средств был возложен на покупателя (Лурье), которому суд указал на возможность взыскания ущерба с непосредственных виновных — фактически недосягаемых осужденных преступников.

Не только ГК

Одновременно с гражданским процессом шло уголовное. Приговор Балашихинского суда от 28 ноября 2025 года, осудивший непосредственных мошенников на реальные сроки, подтвердил факт преступления против Долиной, но никак не повлиял на имущественный спор с Лурье, оставив ее без финансовой компенсации.

Подвергшись нападкам и давлению со стороны, Долина в конце концов заявила, что приняла решение вернуть все 112 миллионов рублей Полине Лурье в полном объеме.

Последовавшее за этим публичное заявление певицы о готовности вернуть деньги «маленькими частями в течение трех лет», воспринятое Лурье как «кабальное», окончательно сместило фокус с правового на морально-этический, о чем говорят нападки хейтеров в сторону певицы. На защиту Долиной встал также продюсер Иосиф Пригожин и певец Филипп Киркоров. Однако другие представители шоу-бизнеса были недовольны. Певица Слава жаловалась на то, что из-за скандала с квартирой Долиной у нее не получалось продать собственную жилплощадь.

Интересно, что 8 декабря певица в своем исковом заявлении против покупательницы ее квартиры утверждала, что последняя не проявила разумной осмотрительности при оформлении сделки.

Сама же Лурье ждет, что Верховный суд признает сделку по продаже квартиры знаменитой певицы законной.

Актуальный расклад

Оглашенные 9 декабря детали судебных экспертиз — расстройство адаптации, изоляция, атака на ее «ключевые ценности» — стали окончательным научно-медицинским обоснованием для всех предыдущих решений.

Также 10 декабря Лариса Долина заявила в суде, что спорная квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.

