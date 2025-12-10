Четырех мужчин задержали за косплей героев сериала «Острые козырьки»

Фото: www.globallookpress.com/Louie Palu

Видео с их участием привлекло внимание «полиции нравов».

В Афганистане сотрудники так называемой «полиции нравов» задержали четырех молодых мужчин, которые решили повторить образы персонажей британского сериала «Острые козырьки». Как передает Al Jazeera, инцидент произошел в поселке Джебраил провинции Герат.

Поводом для задержания стало видео, на котором молодые люди идут по улице в черных костюмах, плащах, кепках и перчатках — стилизованных под образы героев сериала.

За несколько дней до ареста они дали интервью местному YouTube-каналу, где рассказывали, что увлеклись классическим стилем одежды и собирались в дальнейшем продемонстрировать традиционные костюмы различных этнических групп.

Представитель Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Сайфул Ислам Хайбер заявил, что подобное поведение, по мнению ведомства, противоречит исламским нормам и культурным традициям.

