Ошибка при найме привела подростка в тюрьму для убийц, где она раскрыла преступление

История о том, как 17-летняя девушка полтора года работала среди особо опасных заключенных, всплыла только сейчас.

В Великобритании стало известно о громком инциденте: 17-летняя Эмили Фрит была по ошибке назначена надзирательницей в тюрьму Эрлсток в Уилтшире — учреждение категории C, где содержатся осужденные за убийства и терроризм. Историю девушки публикует Daily Mail.

По данным издания, она была принята в штат через программу подготовки тюремных офицеров. Ошибку в документах никто не заметил, и несовершеннолетней сотруднице выдали полный набор полномочий: рацию, ключи от корпусов и право патрулирования. Среди заключенных, с которыми она работала, был и один из участников терактов в Лондоне 2005 года.

Эмили выполняла обязанности наравне с опытными сотрудниками — проверяла посетителей на предмет контрабанды, участвовала в вечерних перекличках и работала в отделениях для особо опасных преступников. Лишь спустя две недели руководство обнаружило, что сотруднице нет и 18 лет.

«Это шокирует, тюрьмы должны быть безопасными, но никто даже не провел базовых проверок. Где была защита? Я была ребенком, которого поместили в опасную среду», — негодовала Фрит.

После выявления ошибки девушку временно отстранили до достижения совершеннолетия, сохранив зарплату. Затем она вернулась в учреждение и проработала там еще полтора года. Именно в этот период она рассказала о случаях коррупции, нарушениях дисциплины и неподобающем поведении сотрудников — в том числе о романтических связях охранниц с заключенными и передаче запрещенных вещей.

По словам Фрит, работа в тюрьме оказала на нее тяжелое психологическое воздействие, а атмосфера жестокости и безнаказанности стала причиной ее ухода.

В Министерстве юстиции произошедшее назвали «историческим случаем» и связали инцидент с системным кризисом в тюремной службе. Представитель ведомства отметил, что возраст сотрудников должен проверяться на нескольких этапах, однако процедура дала сбой.

