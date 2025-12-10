Российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву

Фото: EPA/ТАСС

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Глава города отметил, что на месте падения обломков всех трех БПЛА работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, в ночь с 8 на 9 ноября был сбит 121 украинский дрон над регионами РФ.

Территория России постоянно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это происходит с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Противник использует беспилотники, а также наносит ракетные удары по приграничным населенным пунктам.

