Один студент погиб и один был ранен при стрельбе возле университета

Полиция задержала подозреваемого после инцидента возле студенческого общежития.

Возле общежития Университета штата Кентукки в городе Франкфорт произошла стрельба, в результате которой есть погибший и раненые. Об этом сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир.

«Мы осведомлены о стрельбе в Университете штата Кентукки во Франкфорте. В настоящее время известно о нескольких пострадавших», — написал губернатор на своей странице в соцсети Х.

В регион направлены сотрудники правоохранительных органов, территория оцеплена.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на представителя университета Майкла Де Курси, погиб один студент. Второй молодой человек получил огнестрельные ранения и был госпитализирован, его состояние оценивается как критическое. СМИ также отмечают, что в августе 2026 года возле того же общежития уже происходила перестрелка, тогда пострадали два человека.

Ранее сотрудница Национальной гвардии США Сара Бекстром, получившая ранение при стрельбе недалеко от Белого дома, скончалась. Об этом доложил президент США Дональд Трамп во время своего обращения к военнослужащим по случаю Дня благодарения. Он отметил, что врачи продолжают бороться за жизнь второго пострадавшего гвардейца. Нападавший также остается в больнице в тяжелом состоянии.

Перестрелка произошла накануне в центре Вашингтона, всего в квартале от территории Белого дома. Сотрудники спецслужб остановили подозреваемого выстрелом, после чего задержали и направили в медицинское учреждение.

Как сообщил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, задержанный — Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана. По его данным, мужчина ранее работал в афганских структурах, сотрудничавших с правительством США, и в текущем году получил статус убежища в Соединенных Штатах. Личность подозреваемого установили по отпечаткам пальцев.

