«Грязные стервы»: Брижит Макрон публично оскорбила феминисток

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Активистки выступили против изнасилования.

Первая леди Франции Брижит Макрон публично оскорбила феминистских активисток, которые накануне сорвали выступление французского комика Ари Абиттана. Об этом сообщил телеканал France24.

Инцидент произошел, когда группа женщин вмешалась в стендап-шоу 51-летнего комика Ари Абиттана, напоминая публике о выдвинутых против него обвинениях в изнасиловании в 2021 году. Дело было закрыто в 2023-м из-за отсутствия доказательств. Активистки пришли на его выступление в масках с надписями «насильник» и выкрикивали обвинения в адрес артиста.

На следующий день на концерт Абиттана пришла Брижит Макрон вместе с дочерью. По словам France24, сам комик признался со сцены, что опасается повторения ситуации, сказав, что «ему страшно».

«Если там будут какие-то грязные стервы, мы их вышвырнем», — ответила Макрон. Как передают СМИ, артист отреагировал на ее слова положительно.

Активистки движения #NousToutes, сорвавшие первое выступление, резко осудили высказывание супруги президента. В Instagram* они сделали оскорбление Макрон хештегом. Среди тех, кто поддержал акцию, France24 называет французскую актрису Жюдит Годреш, написавшую: «Я тоже грязная стерва».

Команда первой леди попыталась объяснить ее слова критикой «радикальных методов» активисток. Однако участницы движения заявили, что их «глубоко шокировала и разочаровала» реакция Брижит Макрон.

В публикации приводятся слова одной из участниц под псевдонимом Гвен, утверждающей, что оправдания Елисейского дворца не были восприняты всерьез.

В заметке также напоминается о предыдущих инцидентах: так, 26 мая телеканал BMFTV сообщал, что Брижит Макрон дала пощечину супругу во время визита во Вьетнам, что позже президент назвал шуткой. А 8 июля внимание СМИ привлек эпизод, когда первая леди отказалась принять протянутую руку мужа при спуске с трапа самолета в Великобритании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ