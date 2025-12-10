На Украине заявили об отсутствии дедлайна по ответу на мирный план США

Фото: Reuters/Francesco Fotia

Источник утверждает, что Вашингтон не устанавливал Киеву конкретных сроков, несмотря на сообщения о давлении со стороны американской администрации.

На Украине заявили, что никаких жестких сроков для ответа на предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта нет. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением.

Собеседник агентства указал, что американская сторона действительно ожидает оперативного решения, и оно может быть принято «к Рождеству», однако фиксированная дата Киеву не называлась.

Эта информация появилась на фоне публикации газеты Financial Times (FT), согласно которой представители администрации США настаивали на быстром ответе от украинского руководства. Как писало издание, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер во время телефонного разговора 6 сентября требовали, чтобы позиция Киева была определена в течение нескольких дней. FT также приводила слова одного из источников, утверждавшего, что президент США Дональд Трамп рассчитывает выйти на возможное соглашение «к Рождеству».

По данным Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с западными партнерами подчеркивал, что намерен обсудить американское предложение с европейскими союзниками. Издание писало, что Киев оказался между требованиями, «которые он не может принять», и партнером, «которого он не может отвергнуть».

