«Избегаем крайностей»: как продлить жизнь аккумулятора у смартфона и ноутбука

Жизнь аккумуляторов у гаджетов можно продлить, избегая полной разрядки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Увеличить время работы гаджета на одном заряде помогут правильно выставленные настройки.

Чтобы продлить срок жизни аккумулятора смартфона или ноутбука, нужно избегать полной разрядки устройства. Об этом рассказал основатель одного из агрегатора услуг мобильной связи Игорь Жиленко изданию Lenta.ru.

«Главное правило — избегать крайностей. Аккумуляторы современных устройств не любят ни долгой разрядки, ни постоянного нахождения на 100 процентах. Оптимальный уровень заряда — в диапазоне от 20 до 80 процентов», — отметил эксперт.

Он уточнил, что если постоянно держать гаджет на зарядке, то емкость батареи будет со временем снижаться. К износу аккумулятора приводят и частые глубокие циклы разрядки до нуля.

Негативно на батареи в цифровых устройствах влияют и перепады температуры. Холод замедляет химические процессы в аккумуляторах, из-за чего теряется часть емкости. А высокие приводят к перегреву. Поэтому не стоит оставлять гаджеты на солнце или заворачивать их во что-то теплое во время зарядки, посоветовал специалист.

Жиленко рекомендовал также обратить внимание и на настройки энергосбережения и отключать беспроводные модули, когда в них нет необходимости. К таковым относятся Wi-Fi, Bluetooth, NFC и геолокация. Эти функции расходуют заряд даже в фоновом режиме. Помогает продлить время работы устройства на одном заряде и сохранять ресурс аккумулятора темная тема у гаджетов с OLED-экранами.

На срок жизни батареи влияет и то, какими адаптерами питания и кабелями пользуется владелец устройства. Оригинальные и сертифицированные аксессуары обеспечивают правильное напряжение и ток, что защищает аккумуляторы от перегрузок.

