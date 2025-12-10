Спорная квартира Ларисы Долиной была ее основным местом жительства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Раскрылись новые детали расследования уголовного дела о мошенничестве с жильем певицы.

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила в суде, что спорная квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства. Это следует из официальных судебных документов, оказавшихся в распоряжении журналистов РИА Новости. Также отмечается, что аферисты обрабатывали исполнительницу в течение нескольких месяцев.

«В обоснование требований… (Долина. — Прим. ред.) ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи», — сказано в документах.

Певица стала жертвой масштабного обмана. Следователи установили, что с апреля по июль 2024 года группа злоумышленников, действуя с территории Украины, выманила у нее более 175 миллионов рублей. Кроме того, они убедили звезду продать квартиру в центре Москвы стоимостью свыше 138 миллионов. Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей.

Артистке удалось через суд признать сделку с недвижимостью недействительной, фигуранты дела получили свои сроки — от четырех лет до семи лет лишения свободы. В пользу Долиной суд взыскал более 69 миллионов рублей. Вот только покупательница квартиры Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег, которые за него заплатила. Ее адвокат обжаловала решение в Верховном Суде РФ. Предложенное звездой мировое соглашение было отвергнуто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования, а также публиковал заключение судмедэкспертов о ее состоянии на момент сделки.

