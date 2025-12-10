Рукопись хита Виктора Цоя «Спокойная ночь» выставили на аукцион за 1 млн рублей

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» уйдет с молотка. Ее выставили на аукцион за один миллион рублей.

Лот представляет собой лист формата А4, исписанный рукой легенды русского рока и датированный 7 июня 1986 года. Интересная деталь: на бумаге подпись методиста межсоюзного дома творчества Нины Барановой. Именно она дала «добро» на исполнение песни, которую уже четыре десятилетия знает каждый россиянин. Без этого хита не обходилось ни одно выступление группы «Кино». Вот запись концерта в Харькове в 1989-м. Текст все знают наизусть.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская актриса Яна Поплавская вспомнила, как ходила на концерт Виктора Цоя. Она отметила, что и спустя 35 лет со смерти певца его композиции помнят и с удовольствием поют.

