Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Боевики рассказали о реальном положении дел на поле боя.

Терпят неудачи на фронте ВСУ буквально по всем направлениям. Так, в Волчанске наши военные взяли в плен целое отделение противника. Причем, в основном это офицеры со стажем, которые рассказали о реальной обстановке на поле боя. У них практически отсутствует связь с командованием и в принципе понимание, что будет дальше. Корреспондент «Известий» Денис Кулага продолжит.

Эксклюзивные кадры из Волчанска: грязными, дрожащими руками впервые за несколько недель истощенные боевики ВСУ берут стаканчик с горячим чаем. Ночью бойцам группировки «Север» удалось взять в плен целое отделение противника. И, кажется, эти шестеро теперь уже бывших военнослужащих искренне рады своему новому статусу.

«Происходит дурдом! Даже мама моя за политику (президента России — Прим. ред.) Владимира Путина, потому что он правильно себя ведет. Да я тоже изначально смотрел, говорю, вот это красавчик», — рассказал один из них.

Среди сдавшихся — большая часть вовсе не те, кого пинками забрали с улиц, а офицеры со стажем. Старший группы жалуется, что подвела связь и абсолютное непонимание ситуации на поле боя.

«У нас радиосвязь была такая, что мы не все, а кое-что слышали, но передать не могли сами. И слышали, что тех, кого закидывали дронами, — в укрытие, у нас разбитая позиция, не покидайте. Нельзя покидать», — поделился он.

Где сейчас проходит линия фронта для большинства боевиков ВСУ на волчанском направлении — загадка. Их командование убеждает, мол, оборона города не пала. Поэтому для тех, кто думал, что стоит далеко от «серой» зоны, появление российских штурмовиков оборачивается неожиданным сюрпризом.

«Они не стали разглашать своим боевикам, что уже русские за рекой и заняли первые закрепы. Они ходили средь бела дня спокойно. Но наши парни быстро их, как говорится, прищучили», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Воронок».

Так появилась новая тактика. Сейчас, по словам наших военных, на некоторых участках фронта группировка войск «Север» занимает выжидательную позицию и рассчитывает на ошибки со стороны врага. И не то чтобы ВСУ сейчас в отчаянии, но некоторые их поступки не поддаются законам военной логики. И на это наши бойцы реагируют молниеносно.

Многочисленные удары по укрытиям противника обнажают главную проблему в рядах ВСУ — дезорганизацию. По видеосвязи один из пленных от своей мамы узнает, что родным боевиков, как и им самим в окопах, рассказывают: Волчанск до сих пор под контролем ВСУ, и их близкие якобы героически держат оборону.

Эти боевики надеются, что их близкие смогут рассказать тем, кто еще в тылу, о реальном положении на фронте. Это, уверены они, может спасти сотни жизней тех, у кого еще есть шанс сдаться или отойти c незащищенных позиций.

