«Бесплатный совет»: Трамп указал на риски для Европы в сфере энергетики и миграции

Трамп: миграция и сфера энергетики могут разрушить Европу

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам президента США, европейские государства недооценивают масштабы проблем.

Европейским странам необходимо проявлять осторожность в сфере миграционной политики и энергетики, иначе текущая ситуация может привести к разрушению Европы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штате Пенсильвания.

«Дам им бесплатный совет. Им лучше быть осторожными, потому что иммиграция и энергетика разрушат Европу», — отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что, по его наблюдениям, на континенте «происходит много плохого», и призвал европейские правительства уделять больше внимания вопросам безопасности и энергетической независимости.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем. Глава Белого дома заявил, что Пекин импортирует американскую продукцию на триллионы долларов. Политик подчеркнул, что считает достигнутые соглашения крайне выгодными для американской экономики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX