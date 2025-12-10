Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Ваши слова имеют колоссальное значение для близких. Случайно брошенная фраза может стать фатальной.

Речь — значительная часть психологического портрета человека. А общение — это показатель уровня доверия и уважения в отношениях. Шаблонные фразы и формулировки, которые вылетают автоматически, выдают неуверенность и слабость. Пять самых опасных из этих формулировок привела и объяснила журналистам aif.ru психолог Анна Сухова.

«Вы меня не так поняли»

Не фраза, а большая ошибка. Попытка снять с себя ответственность за неточность своего сообщения и перекладывание ее на собеседника. Детская позиция, которой не место во взрослых отношениях. Лучше не обвинять окружающих, а уточнять, что вы имели в виду.

«Я просто хотел как лучше»

Благими намерениями вымощена дорога в ад — и этим все сказано. Это попытка перенести фокус с нежелательного результата и своей ошибки на собственные чувства. Сильная личность такого себе не позволит, а вместо этого найдет способ все исправить — самостоятельно или попросив помощи.

«Это несправедливо!»

Чистая эмоция, детская обида, признание собственной несостоятельности и непонимания правил игры. Лучше честно сказать, что есть проблема, а потом найти способ ее решить. Так вы продемонстрируете взрослую активную позицию, свою зрелость.

«Я пытался»

Звучит как заготовленное алиби на случай провала, абсолютно пустая фраза. Во многих случаях она говорит о том, что вы и не старались. Признайте, что не справились, не оправдывайтесь, и, если возможно, попробуйте еще раз в полную силу.

«Ничего страшного»

Вредная привычка говорить это показывает, что вы обесцениваете беды и чувства другого человека. В лучшем случае это ошибка, в худшем — подлая манипуляция. Не отмахивайтесь от переживаний близких. А если не можете помочь, хотя бы поддержите их. Ваша вовлеченность — это фундамент доверия.

