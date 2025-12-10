Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Глава Белого дома заявил, что Пекин импортирует американскую продукцию на триллионы долларов.

США и Китай смогли договориться о ряде «невероятных» торговых сделок. Об этом 9 декабря заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

По словам Трампа, КНР в настоящее время закупает у США продукцию на триллионы долларов. Политик подчеркнул, что считает достигнутые соглашения крайне выгодными для американской экономики.

Президент США не раскрыл подробностей заключенных договоренностей, однако подчеркнул, что сотрудничество Вашингтона и Пекина в торговой сфере приобретает стратегический характер. По словам Трампа, товарооборот между двумя странами может увеличиться еще больше при сохранении текущего темпа переговоров.

