Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Это облегчило продвижение мотострелковых подразделений российской армии.

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» 245-го мотострелкового полка группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты дислокации с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

На одном из участков лесного массива российскими военными были уничтожены временные пункты дислокации украинских боевиков, что облегчило продвижение мотострелковых сил на данном направлении.

После получения координат целей артиллеристы оперативно развернули орудия, демаскировав их и приведя в боевое положение — весь процесс занимает считанные минуты. Благодаря корректировке воздушной разведки удары осколочно-фугасными снарядами пришлись по местам сосредоточения личного состава ВСУ.

По завершении огневой задачи гаубицы были вновь замаскированы, чтобы исключить обнаружение подразделений противника и предотвратить возможную контрбатарейную атаку.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

