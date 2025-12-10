Фото: 5-tv.ru

Подарок, по мнению психологов, является частью отношений с ребенком. И он может многое сказать в первую очередь про родителей.

Многим родителям кажется, что шикарный дорогой подарок на Новый год продемонстрирует ребенку, насколько сильно его любят. Психолог Анна Баленко заверила журналистов aif.ru, что это не так. Принцип «чем дороже — тем лучше» не работает, малыши не умеют сопоставлять качество и цену, им все равно, сколько что стоит. Порой в качестве любимой игрушки они выбирают, например, половник. В праздник им важнее ощущение волшебства, и тут высокотехнологичный планшет в большинстве случаев проиграет мягкой игрушке.

Статус подарка, который бывает важен для взрослых, для крохи пустой звук. Слишком значимая вещь может убить магию. Радость его коротка, и она сконцентрирована на физических ощущениях, важно потрогать, покрутить, поиграть. Малышу не хочется осторожничать, беречь, он не осознает, что в дар вложены деньги и труд родителей.

«Покупая дорогостоящие подарки, вы формируете ожидание того, что чудеса происходят автоматически, а истинная ценность подарка зависит от его стоимости. Маленьким детям нужны эмоции, игра и возможность фантазировать, а не сложные и дорогие вещи», — уверена психолог.

Ситуация может измениться в подростковом возрасте. Девочки и мальчики постарше уже понимают, что вещи — это деньги. Но это знание тоже может стать проблемой — стоимость подарка превратится в маркер самооценки, а не показатель заботы мамы и папы. И в обратную сторону: получив дешевый подарок, мальчик или девочка решит, что его семья бедная, начнет ее (и себя) стыдиться.

«Подарок перестает быть жестом любви и превращается в способ измерить собственную ценность. Подросткам важно чувствовать интерес к их личности. Не к брендам, которые они носят, и не к цене того, что им дарят. Подарок может быть простым, но очень точным и глубоким, если он связан с внутренним миром ребенка», — сказала эксперт.

По словам Анны Баленко, есть случаи, когда дорогой подарок допустим. Например, если он пригодится в учебе, хобби, страстном увлечении ребенка. Главное — чтобы он понимал, что за вещами стоит труд. Так презент из символа статуса превратится в инструмент для реализации. Не нужно, чтобы подарки становились единственным способом проявить внимание, близость и радость нужны детям каждый день, а не только по праздникам. У вещей есть срок годности, а теплые воспоминания — это на всю жизнь.

