Пропавшие в Турции россиянка и сын вернулись в Россию
Фото: ВКонтакте/luchkina1993
Об их местонахождении родные не знали почти два месяца. Поисками семьи занимались российские правоохранительные и дипломатические службы.
Российские граждане Дарья Лучкина и ее 10-летний сын Максим, обнаруженные неподалеку от турецко-сирийской границы, успешно вернулись в Россию. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила мать женщины Ольга Логинова.
По ее словам, подросток и его мать вылетели в Стамбул и не вернулись. Родственники долгое время не знали об их местонахождении и обращались в правоохранительные органы и дипломатические структуры.
«Вернулись — и слава богу», — отметила Логинова.
Ранее, писал 5-tv.ru, связь с Дарьей и ребенком оборвалась вскоре после их вылета в Стамбул в октябре. Родным женщина сообщала, что направляется на корпоратив вместе с детьми коллег, однако позже выяснилось, что никакого мероприятия не планировалось. С 17 октября контакта с ними не было. Авиабилеты были приобретены еще в середине сентября. Из стамбульского аэропорта семья уехала на обычном автомобиле, а не на такси. Позже их задержали на границе Турции и Сирии. Россиянка с сыном были доставлены в депортационный центр в Адане.
