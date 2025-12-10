В Петербурге возбуждено уголовное дело против блогера по факту гибели новорожденного

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Анастасия Скворцова, обучавшая подписчиков психосоматике и саморазвитию, утопила ребенка. Следствие рассматривает версию послеродового психоза.

В начале о задержании в Петербурге очень известного блогера, которая всю свою жизнь преподавала на курсах психосоматики, создавала родовые системы и рассказывала о своем призвании. Пять лет она пыталась забеременеть, а через 16 дней после появления на свет малыша утопила его. Трагедия, просто переполненная драматизмом, если знать всю подоплеку этого преступления. История одной семьи, завершившаяся предательством и убийством, в репортаже корреспондента «Известий» Павла Панова.

Жестокое убийство прямо в ванной. Анастасия Скворцова якобы посчитала, что не сможет выходить сына. Хотя тот родился здоровым. А еще недавно поклонница курсов блогера Елены Блиновской и других инфоцыган учила других женщин, как жить в гармонии с собой.

«Я расскажу свои истории из жизни, и помимо прочего там будут практики, медитации», — заявляла автор курса по саморазвитию Анастасия Скворцова.

На своей странице с говорящим названием «Настя в счастье» она говорила, что опирается на собственный негативный опыт, из которого сделала выводы.

В социальных сетях Анастасия Скворцова рассказывала о сложностях. Что отец ее второго ребенка исчез и беременность протекала в одиночестве. Ссылалась на отсутствие денег и работы, накопились долги в несколько сотен тысяч рублей. Транслировала мысли об инсценировке своей смерти, а за день до рождения сына и вовсе просила знакомого убить ее.

Откуда взялись долги, если за свои курсы Анастасия просила от 33 до 55 тысяч рублей, непонятно. Так же мало она распространялась о том, что у нее есть дочь от первого брака, которую оставила с бывшим супругом.

Клиентки в этот образ спокойной, много пережившей и мудрой женщины охотно верили.

«Благодарю, моя дорогая Настенька, за такое случайное мое попадание на эфир. Но я уверена и убеждаюсь в этом каждый раз, что случайностей на свете не бывает. Позитивные кармические семена произрастают», — писали пользователи социальных сетей.

Впрочем, те, кто общались со Скворцовой достаточно близко, давно замечали странности в ее поведении.

«Мне показались какие-то у нее нарушения с психикой. Человек с ума стал сходить. Она какие-то неадекватные вещи мне стала говорить. Ну, мы поссорились там из-за мелочей. Но, к сожалению, это именно из-за этой причины, что мне показалось, что что-то с головой не так», — рассказала подруга Анастасии Скворцовой Анна Голубовская.

О совершенном убийстве блогерша сообщила сама. Позвонила в полицию. Объяснила случившееся послеродовой депрессией. Во время беременности родственники замечали у нее вспышки агрессии. Пытались помочь финансово.

«Судя по срокам и по тому, как развивалась ситуация, речь идет о так называемом послеродовом психозе. Это очень опасное состояние. Женщина начинает высказывать бредовые мысли, женщина может слышать или даже видеть галлюцинации, и здесь счет идет на часы», — объяснила клинический психолог, детский нейропсихолог Наталия Романова-Африкантова.

Подругам она рассказывала, что хочет отомстить отцу ребенка за то, что тот от него сразу отказался. По нашей информации, это спортивный функционер и член Императорского православного палестинского общества Петр Казанский. Случившуюся трагедию он комментировать отказался. Но его родные рассказали нам, что получали от Скворцовой письма с угрозами.

«Если Анастасия думала о том, что будет создавать семью, то, наверное, нужно было поставить в известность и проявиться как-то, я не знаю. Но не с тем текстом, который я от нее получил по электронной почте», — рассказал отец Петра Казанского Николай Казанский.

До рождения сына Анастасия делилась с подписчиками снимками УЗИ и вообще, казалось, была очень воодушевлена. Писала, что у ребенка большое будущее. Собиралась вместе с ним отправиться на Мальдивы, заниматься его воспитанием и писать книги. Но сама же все разрушила.

«Дело в том, что убийство матерью новорожденного ребенка — есть такая отдельная статья Уголовного кодекса. Ответственность гораздо меньше, чем ответственность за умышленное убийство, в разы. Даже можно избежать лишения свободы и получить условную меру наказания», — поделилась адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина.

Максимум ей грозит до пяти лет колонии. В ближайшее время Анастасии Скворцовой изберут меру пресечения и назначат психиатрическую экспертизу, чтобы понять, в каком состоянии она находилась во время расправы над новорожденным сыном.