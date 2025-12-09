Трамп надеется достичь договоренностей по Украине до 25 декабря

FT: Трамп хочет достичь договоренностей по урегулированию на Украине к Рождеству

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США дал Зеленскому «дни», чтобы принять решение по мирному договору.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости в сжатые сроки принять решение по американскому мирному предложению. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, после телефонного разговора с американскими посланниками украинский лидер проинформировал ряд европейских партнеров о содержании беседы. Утверждается, что разговор продолжался около двух часов, а со стороны Вашингтона прозвучало требование ускорить процесс принятия решения.

«Источник, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на заключение соглашения «к Рождеству», — сообщает источник, осведомленный о позиции американской стороны.

В публикации отмечается, что предложенный США план предполагает признание Украиной территориальных потерь в обмен на не конкретизированные гарантии безопасности. По информации FT, Зеленский запросил дополнительное время для консультаций с союзниками в Европейском союзе, опасаясь, что односторонние действия Вашингтона могут ослабить единство западных стран.

«Один из западных чиновников заявил, что украинская сторона застряла между территориальными требованиями, которые она не может принять, и требованиями США, которые она не может отвергнуть», — приводит его слова издание.

В ходе брифинга Зеленский допустил, что американская сторона в настоящее время ищет компромиссные варианты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.