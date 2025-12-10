«Слушаем гимн и поем во все горло»: Чумаков — о семейном праздновании Нового года
Певец Алексей Чумаков проведет новогоднюю ночь дома с семьей
Артист назвал семейные традиции главным элементом праздника.
Певец и телеведущий Алексей Чумаков встретит Новый год дома в кругу семьи. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.
Артист отметил, что уже много лет не встречает Новый год вне дома.
«Для меня важно <…> первую минуту Нового года (провести — Прим. ред.) с семьей. Потому что я верю, что с кем встретишь сам праздник, с тем и проведешь весь год», — заявил Чумаков.
Он также рассказал о традициях, которых придерживается его семья. По словам исполнителя, в период боя курантов близкие загадывают желания и соблюдают символические ритуалы.
«Потом стоя слушаем гимн и поем во все горло. Это для меня очень важно», — добавил артист.
Ранее Чумаков делился, что каждый год испытывает напряжение при выборе подарков для супруги. По его словам, процесс поиска сюрприза дается ему непросто из-за того, что жена не любит заранее озвучивать свои пожелания и предпочитает неожиданные подарки.
