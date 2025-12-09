«Буду замечательной бабушкой»: Ольга Картункова о пополнении в семье

Фото: Telegram/КартунКОБРА/kartynkobra

Со внуками звезда хочет проводить все свободное время.

Актриса и звезда юмористических шоу Ольга Картункова призналась, что полностью готова к появлению внуков и уверена, что ее бабушкинский потенциал раскроется на все сто. Об этом она сообщила на программе рэпера Басты «Вопрос Ребром».

По ее словам, она уже заранее строит планы, чтобы помогать своим детям с пополнением в семье. Она подчеркнула, что хочет обеспечить себе такую свободу, чтобы в любой момент быть рядом с внуками и тратить на них столько, сколько посчитает нужным.

«Вот я буду замечательной бабушкой. Я хочу открыть какой-то бизнес, чтобы он приносил доход, чтобы я максимально могла уделять внимание своим внучатам.<…> И я не буду абсолютно экономить уж на ком, на ком. Если я на детях не экономила, то на внуках я точно не буду экономить», — сказала Картункова.

Также она рассказала, что в этом году особенно активно взялась за работу — не отказывается ни от одного предложения, старается сформировать финансовую подушку.

Картункова призналась, что теперь стала не только свекровью, но и тещей. Она уверена, что будет любить всех будущих внуков без исключения — независимо от пола и их количества. По ее словам, сколько Бог даст, столько она и потянет.

При этом актриса не скрывает, что ее методы воспитания могут быть нетрадиционными. Картункова отметила, что собирается передавать внукам все, чему когда-то учил ее собственный отец, — включая грубоватый юмор, жизненную прямоту и способность держаться в любой ситуации.

Картункова отметила, что будущие наследники для нее — не обуза, а долгожданная радость, и шутливо подчеркнула, что «все им отпишет», когда придет время.

У Ольги Картунковой двое детей: сын Александр и дочь Виктория. Александр родился в 1998 году, а Виктория — в 1999 году. Оба выросли в любящей семье, часто сопровождали мать на гастролях и в поездках. Виктория поступила в Краснодарский институт культуры, а Александр — в Школу кавказского гостеприимства, планируя стать шеф-поваром. В 2023 году Ольга Картункова рассказала, что развелась с отцом детей Виталием Картунковым.

