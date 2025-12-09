Избитая в Москве модель Анжелика Тартанова рассказала о проблемах с памятью

Фото, видео: Instagram*/model_moskva__m; 5-tv.ru

Девушке недавно провели трепанацию черепа.

Найденная в московской больнице модель Анжелика Тартанова, пропавшая две недели назад, находится в тяжелом состоянии и страдает амнезией.. Об этом сообщает 5-tv.ru со слов пострадавшей.

«Последнее, что я помню — как оказалась в больнице», — приводит издание слова Тартановой.

По информации корреспондентов, девушка находится в тяжелом состоянии, разговаривает путанно и с большим трудом.

Ранее стало известно об исчезновении модели. Как установили правоохранительные органы, за два дня до пропажи Тартанова поссорилась со своим парнем, от которого съехала. По предварительной версии, 23 ноября знакомый жестоко избил ее, нанося удары по голове, после чего она потеряла сознание.

Позднее пострадавшую госпитализировали в одну из столичных больниц. По данным источника 5-tv.ru, в квартире, где произошло избиение, находились парень и девушка.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, как Анжелику Тартанову нашли в реанимации с многочисленными гематомами, ушибами и кровоизлиянием.

