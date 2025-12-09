Завалило снегом: Камчатку накрыл мощный циклон

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexandr Arkhipov; 5-tv.ru

Мощный циклон спровоцировал целую серию снегопадов на Камчатке. Всего за несколько часов там выпала месячная норма осадков. Автобусы и даже спецтехника вязнут в сугробах.

Жителей массово отправляют на удаленку. Машины скорой помощи не могут приехать на вызов. Так пенсионерку врачи несли в неотложку прямо на руках. А эти кадры снял водитель, который накануне забыл закрыть окно в своей машине — салон завалило снегом. Помогать водителям с раскопками пришлось и сотрудникам полиции.

Из-за метели в аэропорту задерживаются рейсы. Жителей просят без крайней необходимости не садиться за руль, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

