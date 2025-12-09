Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; 5-tv.ru

Последствия поддержки Киева и санкции добивают бюджеты партнеров.

Попытка разорвать отношения с нашей страной в энергетическом секторе больно ударила по самой же Европе. Убытки несут все, кто пошел на поводу у Брюсселя. Корреспондент «Известий» Александр Якименко разбирался в масштабах этого кризиса.

В Молдавии с приближением Рождества теперь ждут и роста цен на газ и электричество. Год назад страна и вовсе погрузилась во тьму больше чем на месяц. Евросоюз сначала заставил страну отказаться от российских энергоресурсов, а затем измором вынудил покупать свои по завышенным ценам.

Теперь денег в ЕС не хватает, и поборы с Кишинева решили немножечко — примерно раза в два — увеличить. Способны ли страна и ее жители выплачивать такие суммы, в Брюсселе никого не интересует. Главное — наполнить собственные карманы. Чтобы не стать таким же вот кошельком Западной Европы, венгерские власти упорно, несмотря на угрозы, подписывают договоры о поставках дешевой российской нефти. После успешных переговоров в Москве теперь Орбан и Сийярто договорились и с Турцией о ценах на транзит.

«У нас нет других таких же дешевых ресурсов. Поэтому я благодарен России, которая нам их продает, и благодарен Турции, которая согласилась обеспечивать безопасность. Мы помним о судьбе „Северных потоков“. Защита может понадобиться в любой момент. А для нас жизненно важно, чтобы транзит работал. Только в этом году в Венгрию поступили 7,5 млрд кубометров газа. И нам удалось обеспечить венгров самыми дешевыми ресурсами во всем Евросоюзе», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Пойти этим же путем другие европейские страны не захотели, и вот теперь приходится платить по счетам. Для многих суммы оказались неподъемными. Как выяснил итальянский журналист Томазо Борзоми, на грани закрытия оказались даже исторические производства — например, знаменитое на весь мир муранское стекло.

«Эта фабрика сумела пережить коронавирус и первую волну кризиса в 2022 году. Все — благодаря инновациям. Но даже они не способны сократить рост затрат. Печи здесь всегда раскалены, и, чтобы поддерживать их работу, требуется все больше денег», — рассказал журналист.

«Цены на газ выросли в четыре раза. Сократить потребление мы смогли лишь на 50%. Так что в результате все равно расходы выросли в разы. Приходится повышать цены. Я считаю, нам везет, что наше стекло еще покупают, это только из-за уникальной технологии и редкости муранского стекла. Но мы все равно дышим на ладан», — сообщил Роберто Белтраме, основатель компании Wave Murano Glass.

В Германии кризис бьет уже по желудку. Там началась третья и самая масштабная волна банкротств среди ресторанов и пекарен. Только с начала года закрылись уже почти 20 тысяч заведений. Среди них — даже сетевые, которые обычно лучше переносят эпоху кризиса, чем частники.

«В позапрошлом году я уволил половину продавцов, в прошлом — большую часть работников пекарен. Но вопрос затрат на энергию возник снова, и теперь я не знаю, как еще могу сократить расходы! Так что закрываемся», — рассказал владелец пекарни Тим Форпаль.

Решить проблему можно было бы очень легко. Но в Берлине и других европейских столицах упорно не хотят отменять бойкот на российские энергоресурсы. При этом все больше денег отдают просто так Киеву и на оружие для него. Крайне правая оппозиция не устает повторять, что оба этих шага смертельны для Европы.

«Санкции вредят нам. Мы должны сделать энергию дешевле — и тогда, может быть, удастся сохранить остатки нашего производства, которые сейчас уничтожаются. Мы идем по пути к экономическому упадку. Бизнес-модель между Германией и Россией прекрасно работала на протяжении десятилетий!» — подчеркнула сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Но пока канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие движутся привычным для них путем и динамика цен никак не меняется. Экономисты из всех утюгов предупреждают, что начавшаяся европейская зима станет для всех еще дороже, чем предыдущая.