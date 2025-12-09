Сомнительное предложение: туристы в Петербурге жалуются на уличных мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com/Simon Belcher; 5-tv.ru

Под видом элитных духов они продают опасный контрафакт.

Туристы в Петербурге стали массово жаловаться на незаконную уличную торговлю. Мошенники осаждают всех, кто прибывает на Московский вокзал и предлагают купить «элитные» духи фактически за копейки. И вот тут начинается самое интересное. Корреспондент «Известий» Анастасия Юдина провела собственное расследование.

В преддверии праздников жители Петербурга традиционно атакуют магазины в поисках подарков для близких. Многие приходят за покупками в ТЦ на Лиговском проспекте. Здесь же можно встретить и нелегальных продавцов — молодые люди и дети предлагают купить «элитные» духи по низкой цене.

Одному из продавцов— 13 лет, он уверенно показывает нам стоимость оригинального парфюма, сканируя штрихкод на упаковке. И флакон элитных духов он готов нам продать всего за 1000 рублей.

По словам маленького торговца, духи ему дал отец, который якобы работает в популярном салоне парфюмерии охранником и оттуда ему удается незаметно выносить дорогой товар. Мы решили проверить, возможно ли это. Принесли купленный парфюм в магазин. Но там сразу определили — это подделка.

«Я вам не покажу, что у меня здесь, но я вам покажу другой аромат. То есть видите, везде есть, получается, вот этот сертификат пользовательности. Это надо просто включать в приложение „Честный знак“, ну вот самим навести на вот этот переход, вот этот QR-код, просто проверить. То есть это не всегда так работает, но в основном, если это получается маркировка парфюмерии, в России обязательно», — рассказала продавец Анастасия.

Нам мальчик показывал, что бьются дорогие «Том Форды», но на самом деле пробивается энергетический напиток «Адреналин Раж» по этому QR-коду. Магия и цыганские ручки.

Мы спросили мнение эксперта — схож ли запах приобретенного нами аромата с оригиналом.

«Во-первых, он очень неинтенсивный. Он какой-то прям суперпрозрачный. Очень тяжело уловимый. Есть немножко наверху схожесть в самих по себе пряных нотах, то есть в специях, но во всем остальном абсолютно не видны эти схожести. То есть нет ни табачной древесной нотки, ни вот этой ванильно-медовой, только вот где-то, где-то очень далеко», — рассказали в одном из парфюмерных магшазинов.

«На этом флаконе мы видим: и коробочка, мягко говоря, и сам флакон оставляет желать лучшего. Если мы попробуем композицию на ботаре, то мы почувствуем разочарование», — рассказала парфюмер Оксана Чернышева.

Сотрудники магазинов знают о том, что мошенники пользуются их репутацией. И чаще всего на подделку ведутся любители «подешевле». А ценителям качественной косметики советуют покупать ароматы только в официальных магазинах.

Хоть такие предложения и заманчивы, аллергологи не советуют наносить на кожу незнакомые и сомнительные продукты — это может привести к ужасным последствиям.

«Конечно, когда мы наносим на кожу и она ацербирует и всасывает такой парфюм, то мы можем наблюдать в будущем ряд нежелательных последствий, таких как развитие аллергической реакции, заболевания почек, печени и нарушения в эндокринной системе», — рассказала эндокринолог Анастасия Самойлова.

Пока неизвестно, кто стоит за продажей контрафактного парфюма и кто втягивает в незаконный бизнес несовершеннолетних. Ведь дети явно действуют не самостоятельно. Когда мы оплачивали покупку, к молодому человеку подошел мужчина с пакетом — видимо, новая поставка — и проинструктировал его.