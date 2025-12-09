Матвиенко поблагодарила бойцов бригады «Ветераны» за мужество

Фото, видео: 5-tv.ru

Законодатели приняли множество законов, чтобы помочь военнослужащим и их семьям, отметила председатель Совфеда.

В день Героев Отечества Валентина Матвиенко встретилась с командованием разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны». Бойцы именно этого подразделения провели знаменитую операцию в Авдеевке, это в ДНР. В тыл противника они проникли по подземной трубе, фактически решив исход сражения за хорошо укрепленный город. Позже подобные маневры были проведены в районе Торецка, а также в Судже в ходе освобождения Курской области.

«Вы уже с 14 года защищали свою землю, хочу сказать слова благодарности за мужество, героиз и повседневный подвиг», — заявила председатель Совфеда.

Валентина Матвиенко отметила, что законодатели приняли множество законов, чтобы помочь бойцам СВО и их семьям.

