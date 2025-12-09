«Будь здоров!» — сын Героя России Никиты Афанасьева обратился к Путину
Сын Героя России Никиты Афанасьева пожелал Путину здоровья
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Что на это ответил президент?
Сын сержанта Никиты Афанасьева, удостоенного звания Героя РФ посмертно, неформально обратился к президенту России Владимиру Путину, когда тот закашлялся. Кадры опубликовал Telegram-канал Кремля в ходе церемонии вручения наград.
На кадрах можно увидеть, как президент РФ в Георгиевском зале предложил сделать общую фотографию героям страны и их семьям. Когда Владимир Путин закашлялся, мальчик Антон решил громко пожелать ему здоровья, используя обращение на «ты».
«Будь здоров!» — сказал Антон.
В ответ Путин рассмеялся и поблагодарил малыша.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушное отношение к людям. За цифрами национальных целей всегда нужно видеть человека, улучшение его жизни, указал президент. Президент РФ отметил, что правозащитники в РФ справляются со своими задачами. За цифрами национальных целей всегда нужно видеть человека, улучшение его жизни, отметил Владимир Путин.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.