«Я за внуков»: Татьяна Буланова против налогов на контрацептивы

Фото, видео: Пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По ее мнению, государство должно помогать молодым семьям.

Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова против налогов на контрацептивы. Об этом исполнительница хитов «Не плачь» и «Ясный мой свет» рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Я, наверное, с точки зрения государства вмешивалась бы только со стороны, чтобы помогать молодым семьям, чтобы стимулировать, чтобы появлялись дети, семьи, чтобы не было одиночек, чтобы не было чайлдфри», — сказала певица.

Татьяна Буланова выступает за продолжение жизни. Она всегда хотела много детей, а сейчас очень ждет внуков. При этом артистка понимает: люди все разные. Поэтому не стоит навязывать свое мнение каждому.

«Это здорово, когда появляется маленький ребенок, когда он желанный. Дай бог, чтобы он был здоровый», — подытожила 56-летняя артистка.

У Татьяны Булановой два сына: 31-летний Александр и 18-летний Никита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Агата Муцениеце вернулась домой из роддома.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.