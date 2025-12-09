«Настоящее зло»: женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело

Mirror: Женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело

Правду о преступлении помогли раскрыть насекомые.

Жительница Лас-Вегаса Бруки Ли Уэст убила свою пожилую мать Кристину Смит, скрыла тело и несколько лет уверяла полицию, что родительница уехала жить к родственникам. Об этом сообщает Mirror.

По словам знакомых, еще в детстве отец обучал злоумышленницу колдовству, оккультизму и сатанистским практикам, что наложило мрачный отпечаток на ее дальнейшую жизнь. Когда Кристина исчезла, детективам сообщили, что женщина «уехала в Калифорнию», и пропажа долгое время не считалась подозрительной.

Страшная находка

Правда открылась случайно, когда на складе почувствовали запах разложения и обнаружили завернутые останки Кристины. Рядом лежали книги по магии и оккультизму.

Уэст изменила свою версию и сказала, что мать умерла естественной смертью, а она «запаниковала». Но судебный энтомолог опроверг ее слова. На теле отсутствовали мясные мухи — те, что появляются, если труп долго лежит на открытом воздухе. Вместо них были обнаружены трупные мухи, встречающиеся, когда тело сразу прячут или закрывают.

«Когда я получил образцы насекомых, я был очень разочарован», — рассказал эксперт Нил Хаскелл.

Следствие пришло к выводу, что женщина умышленно скрывала убийство, продолжая получать материнские социальные выплаты.

След крови, исчезновения и оккультизм в семье

Это был не первый тревожный эпизод вокруг Уэст. Ранее у нее пропал брат, тело которого так и не нашли. Ее муж, заявлявший об угрозах оружием со стороны супруги, был найден мертвым вскоре после этого.

Соседи рассказывали, что отец семейства прививал детям оккультные практики, а мать пренебрегала обязанностями и уходила на несколько дней.

После ареста Уэст пыталась подрабатывать продажей своих картин и обрезков ногтей. Позже она пыталась сбежать из тюрьмы, переодевшись и смешавшись с группой заключенных.

Пожизненный арест

Суд признал ее виновной в убийстве матери. Наказание — пожизненное заключение без права на освобождение. Прокурор Фрэнк Куму назвал Уэст «настоящим злом» и отметил, что это было «самое отвратительное, самое странное и необычное дело», которое ему приходилось вести.

Сегодня Уэст, которой уже за 70, содержится в исправительном учреждении штата Орегон. Ее подозревают еще минимум в двух исчезновениях.

