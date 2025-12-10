«Мы в России живем»: сын Газманова рассказал об участии отца в личной жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

Артист также обозначил требования к будущей избраннице.

Певец Родион Газманов не обсуждает вопросы личной жизни с отцом Олегом Газмановым. Об этом артист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru во время мероприятий, приуроченных к новогоднему концерту «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском дворце. Артист пояснил, что не обращается за советами к отцу по таким темам из-за его высокой занятости.

По словам исполнителя, ключевыми качествами будущей супруги для него остаются ум и внешняя привлекательность.

«Мы в России живем. У нас все такие практически», — ответил Газманов-младший на вопрос журналиста о том, много ли девушек, подходящих под его критерии.

В разных периодах СМИ связывали имя музыканта с различными публичными персонами. В прессе появлялись предположения о его отношениях с участницами конкурсов красоты и актрисами, а также с коллегами по творческим проектам. Сам артист не подтверждал подобные сведения.

Кроме того, в информационном пространстве возникали версии о якобы существовании внебрачного ребенка. Эти сообщения Родион Газманов в дальнейшем опроверг, назвав подобные публикации недостоверными.

