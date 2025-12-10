Звезда «Клона» Виктор Фазано подал в суд на телеканал из-за повторного показа сериала

Фото, видео: www.globallookpress.com/AndrÃ© Horta; 5-tv.ru

Бразильский актер подал иск о невыплате авторских отчислений, заявив, что канал зарабатывает на повторных показах культовой картины.

Бразильский актер судится с телеканалом из-за перезапуска трансляций культового сериала «Клон».

Иск подал знаменитый артист Виктор Фазано, известный по роли Тавиньо. Актер заявил, что ему не выплатили авторские отчисления. А потому обвиняет телеканал в том, что он получает прибыль с проекта и при этом не отправляет положенную сумму. Хотя по документам обязан это делать.

Ранее, писал 5-tv.ru, звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл вышла замуж за звукорежиссера Рассела Томаса, который младше ее на 14 лет. Элегантная и скромная церемония прошла в Лондоне в Старой ратуше Челси. На торжестве присутствовало всего 12 гостей — только члены семьи и самые близкие друзья.

Пара познакомилась в 2016 году на BBC, когда Ким участвовала в программе «Женский час». Их общение быстро переросло в роман. Этот брак для 69-летней актрисы стал четвертым. Первым избранником актрисы был американский писатель Ларри Дэвидсон. Вторым — канадский звукорежиссер Марк Левитт. Третий союз Ким заключила с ритейлером по фамилии Андреас.

