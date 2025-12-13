Индивидуальность против алгоритма: как не дать ИИ заменить вас

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Появление текстовых инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ) стирает границы между человеческим и машинным письмом, вызывая опасения по поводу подлинности и потери индивидуального стиля. Эксперты подчеркивают, что для людей крайне важно рассматривать ИИ как вспомогательный инструмент, а не как замену своей работе. Об этом сообщает Young Post.

Опасности имитации

Как показал пример японской писательницы Риэ Кудан, получившей премию Акутагавы за книгу, 5% которой было сгенерировано ChatGPT, ИИ способен создавать убедительный, неотличимый от человеческого текст. Однако это вызывает вопросы об авторском стиле.

Дэвид Беккер, координатор образовательных технологий в Quality Schools International, объяснил, что если все будут использовать ИИ, «не останется четких отличительных признаков, определяющих стиль или технику письма».

По его словам, отличительными чертами авторского почерка являются выбор слов, использование знаков препинания, длина предложений, построение фраз, общее настроение и тон текста.

Беккер отметил, что такие инструменты, как Grammarly — онлайн-платформа на основе ИИ для проверки и улучшения текстов, уже сделали стиль письма многих людей похожим и предсказуемым. ИИ только усиливает эту тенденцию.

Одновременно с этим крупные авторы (например, Джон Гришэм, Джордж Мартин, Джоди Пиколт) и новостные издания (The New York Times) подали иски против OpenAI, обвиняя компанию в «массовых кражах» их работ для обучения ChatGPT без разрешения.

Как сохранить авторский голос при работе с ИИ

Эксперты предлагают несколько стратегий, которые помогут людям интегрировать ИИ, сохраняя при этом уникальный авторский стиль и тон:

Начинайте с черновика. Всегда создавайте первый черновик самостоятельно. Это гарантирует, что структура, ключевые идеи и уникальный тон будут принадлежать вам.

Используйте ИИ как помощника, а не исполнителя. ИИ должен служить вспомогательным средством. Он может проверять работу на соответствие критериям или давать подсказки по улучшению навыков письма, а не генерировать работу за вас.

Анализируйте собственный текст с помощью ИИ. Попросите ИИ перефразировать ваш текст в другом тоне (например, более формальном или эмоциональном) и объяснить, какие именно элементы помогают передать это настроение. Или дайте ИИ задачу предлагать альтернативные слова для замены и объяснять разницу между синонимами, чтобы лучше понимать тонкие нюансы.

По словам Беккера, эмоциональная честность, критическое мышление и уникальный жизненный опыт — это то, что отличает человеческое творчество.

«У каждого из нас есть уникальный жизненный опыт, который не может воспроизвести компьютер. Он не пережил этот опыт и, как бы он ни старался, не может придать тексту ту же изюминку», — заключил он.

