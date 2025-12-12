Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 15 по 21 декабря 2025 года.

На этой неделе, наравне с мощным влиянием Стрельца с его акцентами на стратегичность, обучение, расширение жизненных горизонтов, появляется структура, целеустремленность и ответственность Козерога.

Импульс к переходу на новый тип энергии задаст Марс. Сразу с понедельника, 15 декабря, планета активности перейдет в знак своей экзальтации. Здесь наивысшее проявление воли и агрессии Марса идеально сочетается с природой Козерога, олицетворяющей собой правила, дисциплину, порядок и честолюбивые амбиции. Перед нами таран, способный пробить любую преграду. С этого дня действия направлены на решение деловых и профессиональных вопросов.

Необходимо приступать к конкретным шагам, предварительно составив детальный план. Энергия намерения становится сфокусированной, стратегической и долговременной. Повышается терпение, самодисциплина, способность к систематическому труду. Цели достигаются не рывком, как в предыдущем периоде, а упорным движением по иерархической лестнице. Наступает идеальное время, чтобы взять на себя больше ответственности и продвинуться в карьере, запустить долгосрочные проекты, требующие выдержки и стойкости.

Хорошие предпосылки для профессионального обучения, продвижения бизнеса, систематизации рабочих процессов, наведения порядка в делах, составления четких планов на длительный период. Однако, необходимо учитывать риск стать слишком авторитарным или чрезмерно погруженным в работу в ущерб другим сферам жизни. Важно помнить об отдыхе.

До субботы Солнце, Меркурий и Венера еще двигаются по сектору Стрельца — в ипостаси всемогущего Зевса. А значит, многообещающие перспективы ждут участников обучающих семинаров, конференций, форумов, презентаций. Во многих просыпается азартный игрок, готовый на риск. При этом, избегайте излишнего оптимизма и обещаний, которые сложно выполнить. А вот умелая самореклама окажется весьма кстати. Философский взгляд и вера в успех поможет быстро приходить в себя после разочарований и поражений.

Любовь и отношения могут подвергнуться проверке на прочность. Вероятны ситуации, когда идеальные представления о партнере столкнутся с суровой реальностью, самообманом либо чрезмерной романтизацией недоступного человека. Будьте внимательны к деталям как в финансах, так и в отношениях. Не вкладывайтесь в сомнительные проекты и не делайте поспешных выводов о людях. Используйте это время для анализа, чтобы трезво оценить партнеров, финансовую стратегию и творческие проекты.

Пик энергии Стрельца наступит 20 декабря. Вместе с новолунием наступает время, когда обостряется стремление к поиску смыслов и высших целей. Благоприятно для планирования, создания намерений, начала новых духовных или образовательных проектов, посещения культурного мероприятия.

Наступающая магия перед прагматикой Козерога создает уникальные возможности для неформальных бесед, признаний и прощения. Лилит также перемещается в этот зодиакальный сектор и намерена провоцировать нас на завышение самооценки и считать себя избранным, поучать и назойливо давать всем «ценные» советы. Старайтесь избегать нетерпимости к иному мировоззрению.

Завершает неделю, 21 декабря, точка перехода Солнца в Козерог и День зимнего солнцестояния. Энергия смещается в сторону практичности и дисциплины. Начинается время для закладки фундамента на будущее и конкретных дел, структурирования планов и решения организационных вопросов, построения карьеры и достижения статуса. Не самое удачное время для легкомысленного общения или финансовых рисков. Используйте мощный импульс этого дня для ритуала, который задаст тон всему следующему году: напишите несколько важных и измеримых целей на год и начните прорабатывать первые шаги.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам важно иметь идеологию, на которую можно опереться. Звезды рекомендуют выбрать миссионерское направление, где вы готовы послужить другим. Идеальный вариант для выхода из рутины — это активные передвижения в целях расширения мировоззрения, получения образования, поиска наставника. Появится повод отказаться от старых шаблонов реагирования, чтобы привнести перемены и обновления в свою жизнь. При поездке в другой город или страну необходимо соблюдение установленных юридических норм.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов открывается мощный внутренний ресурс силы. Усиливается проницательность, что позволит проанализировать текущие и грядущие события. Отсутствие страха перед неизвестностью побуждает к пересмотру образа жизни или планов. Трансформация и новые веяния ожидаемы в материальной сфере, особенно если вы связаны финансовыми обязательствами с другими людьми или кредитными учреждениями. Девиз на эту неделю — новаторство, спонтанные решения и открытость для всего нового.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы могут столкнуться с проверкой отношений на прочность. Холодность в чувствах, расчетливость и ревность не способствуют взаимопониманию и компромиссам. Отложите на этот период официальные мероприятия, важный разговор с начальством, заключение делового сотрудничества. Лучше сделать ставку на проявление художественного таланта и безупречного классического вкуса. Пара уроков дизайна способны задать вектор для дальнейшего роста и развития.

Рак — гороскоп на неделю

Раков захватывает стремление к самореализации и осмыслению своего пути. Отсутствие перспектив убивает желание двигаться дальше, поэтому найдите стимул, мотивирующий на успех. Получить заряд здорового творческого энтузиазма лучше всего в дальних поездках, на научных и образовательных конференциях, спортивных и оздоровительных мероприятиях. Звезды создадут для вас уникальные возможности найти своего учителя или направление, успешно сдать экзамены, получить сертификат или повысить авторитетность.

Лев — гороскоп на неделю

Львов жизнь склоняет к активным действиям, новым стартапам, творческим бизнес-проектам. Главное — в полной мере раскрыть потенциал своей азартной натуры. Риск и экстремальные условия способны привести вас к смелым и волевым поступкам. Сексуальные отношения и любовные связи имеют оттенок страсти и желания манипуляции. Задача на эту неделю — научиться контролировать себя и свое проявление, приручить своих внутренних демонов.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, перепады настроения и конфликты из-за недвижимости или бытовых дел могут навредить отношениям с супругами или с деловыми партнерами. Отложите на время как серьезные разговоры, так и разговоры по душам. Не раздувайте ссору, если она уже началась. Дайте время себе и партнеру остыть. По возможности не подписывайте юридические документы и перенесите переговоры. А вот стремление к совершенству и красоте, немного легкомысленности и шарма окажутся весьма кстати.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, займитесь делами, которые давно откладывали: наведите порядок в шкафу и на рабочем столе, составьте план на следующий год, начните читать серьезную обучающую литературу. Это отличное время для изучения того, что пригодится в профессиональной сфере. Например, курс по тайм-менеджменту или ораторскому мастерству. Вам важно чувствовать себя полезными и социально активными. Общение должно быть деловым и предметным. Контакты с родственниками и соседями лучше свести к минимуму в эти дни.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы чувствуют потребность в творческой реализации, любви и удовольствиях. Позвольте себе увлечься любимым делом, сходить в театр, пофлиртовать. Если вас тянет шикануть и удивить любимого человека дорогим подарком, стоит оценить свои реальные материальные возможности. Неудачное время для азартных игр, рискованных финансовых операций, посещения бутиков и покупки ювелирных изделий.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов затягивает тема детско-родительских отношений. Могут развернуться семейные конфликты или выход из зоны привычного комфорта ради блага семьи. Доверьте вашей интуиции решить насущные вопросы. Сбросить негатив и избавиться от старых эмоциональных проблем поможет расчистка дома от лишнего хлама. Занятия рисованием, кулинарией, поэзией, музыкой рождает состояние потока и способность к тонкому восприятию мира.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов в эти дни возможна нервозность, проблемы с документами, транспортом, недопонимание с окружающими. Возрастает риск воровства и мошенничества. Лучше заняться рутинными задачами, завершением текущих проектов, сосредоточиться на конкретном деле и вообще быть в моменте. Не форсируйте события. При этом искренние разговоры по душам и романтическая атмосфера хорошо помогают для разрешения скрытых напряжений в отношениях.

Водолей — гороскоп на неделю

Перед Водолеями стоит задача в переосмыслении отношения к материальным ценностям, красоте, деньгам. Возможен урон от друзей или интернет-мошенников. Импульсивность в финансах может сыграть злую шутку. Появляется азарт — хочется вложиться во что-то новое, рискнуть. Однако начинать новые проекты и инвестиции сейчас не стоит. А вот сделать пожертвование или помочь благотворительному фонду — момент подходящий.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб ключевая тема — подведение итогов года и постановка практичных целей на новый цикл. Необходимы реализм и самодисциплина. Уверенность в собственных силах и амбициозность помогут свернуть горы и воплотить задуманное в жизнь. Домашние заботы уходят на второй план, и акцент ставится на профессиональную реализацию. Задумайтесь над созданием имиджа делового и успешного человека.

