Сказка для детей и взрослых: как попасть на поезд Деда Мороза 2025-2026

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Когда и куда едет праздничный состав? Сколько стоят билеты? Каковы правила посещения? Что лучше взять с собой в поездку? Все ответы — в материале 5-tv.ru.

Вот уже в пятый раз в путешествие по России отправляется поезд Деда Мороза. Это сказочно-празднично оформленный состав, представляющий собой передвижную резиденцию Деда Мороза, в нем есть и вагон-приемная, и вагоны для проведения анимационной программы, и кукольный театр, а также вагоны-рестораны и лавка. Сезон 2025-2026 обещает быть самым ярким и насыщенным за всю историю проекта. Поезд проедет более 20 тысяч километров и побывает в 70 российских городах. И даже если вы не отправитесь в тур, вы можете увидеть его в своем городе!

Впервые состав был запущен в 2021 году. Идея пришла в голову железнодорожникам и представителям правительства Вологодской области, чтобы главный зимний волшебник поздравил всех, кто не может приехать к нему в Великий Устюг. По ходу маршрута он (вместе с помощниками, волонтерами и артистами) будет вручать подарки, принимать письма от детей, устраивать квесты и представления в каждом городе — на каждой остановке. Поезд украшен гирляндами и узорами, его тянет за собой локомотив паровоза П‑36.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Где и когда побывает поезд Деда Мороза 2025-2026

Путь начался в Великом Устюге 9 ноября, затем поезд совершил технический переход на Дальний Восток. Остановки с творческой программой стартовали 19 ноября во Владивостоке. Пройдя Сибирь, Урал, Русский Север и европейскую часть страны, состав прибудет обратно в Великий Устюг 11 января. В Москве его можно застать 2 и 3 января на Киевском вокзале. Пассажиры — Дед Мороз и его команда, а жители российских регионов могут попасть внутрь только на остановках.

Программа в каждом городе будет зависеть от продолжительности стоянки. Там, где поезд задерживается на три часа и больше, в него можно зайти, а если меньше, то бесплатный мини-концерт проводится на площадке у сцены. На сайте poezddedamoroza.ru вы найдете точную информацию, даты и время прибытия (местное) в города РФ из списка остановок. Следить за расписанием лучше всего на официальном портале, в Telegram-канале t.me/dedmoroztrain или на сайте РЖД.

Приходить на станцию стоит за 20 минут до начала анимационного шоу, чтобы встретить состав и ничего не пропустить. Не забывайте, что это не средство передвижения, поезд Деда Мороза привозит праздник, и вы покупаете билет на него, а настоящее путешествие вы получите, например, в туристическом поезде «Мороз-экспресс», который предлагает экскурсии с гидом, питание, трансферы.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Сколько стоят билеты на поезд Деда Мороза 2025-2026 и как их купить

Продажи билетов начинаются за 30 дней до визита в город и заканчиваются за 30 минут до начала программы. Вернуть его можно не позднее, чем за 24 часа до начала мероприятия.

Количество мест для тех, кто хочет побывать внутри, ограничено, один сеанс вмещает от 15 до 26 человек. И это в том случае, если остановка длится более трех часов. Билеты на экскурсию по поезду не продаются в населенных пунктах, где он стоит менее двух часов. Прежде чем продолжить путь, Дед Мороз выходит к детям, чтобы попрощаться.

Цена варьируется в зависимости от тарифного плана. Их всего два. Детский билет (от шести до 12 лет) стоит 2950 рублей — только для ребенка без сопровождения. Посетители старше 13 лет и взрослые заплатят 3450 рублей. Льгот нет. Если малышу больше пяти лет, родителям могут отказать в сопровождении — придется подождать на улице. Если меньше, приобретайте «Детский с сопровождением». Мгновенное фото с волшебником, которое делается на входе, стоит 600 рублей, кадр оформят в рамку. В вагоне-кукольном театре представление длится 45 минут, встреча с Дедом Морозом в него не входит.

Билеты продаются только на сайте РЖД, перед покупкой нужно пройти аутентификацию или зарегистрироваться, затем ввести данные ребенка, привязать банковскую карту для оплаты. Если вы зашли на сайт, а билетов нет, не отчаивайтесь, они могут появиться. О дополнительных продажах сообщается в Telegram-канале. Также можно оформить автоматическую покупку билета из листа ожидания. Сохраните электронный билет или распечатайте его — потребуется при посадке. В день посещения возьмите с собой также свидетельство о рождении или паспорт ребенка.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Можно ли прийти без ребенка? Что взять с собой в поезд Деда Мороза?

Если вам хочется сказки, вы можете прийти и бесплатно посидеть в свободных вагонах — буфет, фотокупе, вагон «Снежная королева». Ну а если вы сопровождаете детей, прихватите запасную теплую одежду, документы ребенка, электронный билет. В вагонах фотографировать нельзя, а на улице можно. Не забудьте зарядное устройство или пауэрбанк. Деток угощают, но если посетителей много, приходится ждать своей очереди. На такой случай положите в сумку перекус и термос.

Оказалось мало короткого визита к Деду Морозу путешественнику? Не хватило билета? Радость можно продлить! Можно отправиться в Великий Устюг самостоятельно или организованным туром. Или купить билет на «Мороз-экспресс». Он выезжает из Москвы и придет в Великий Устюг с остановками в Ярославле и Вологде. Первые рейсы стартуют 23 декабря, обратный путь можно запланировать до 9 января. Кроме того, из Сочи и Минеральных Вод курсирует поезд «Зимняя сказка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье спилили главную новогоднюю ель страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.