Изучение нового и общение: как поддержать работу мозга во время праздников

Людям рекомендуется уделить внимание простым привычкам, способным защитить когнитивные функции.

Праздники традиционно считаются временем общения, теплых встреч и семейных традиций. Но не у всех есть возможность провести эти дни в кругу близких. Как отмечает эксперт Медицинского центра в Нью-Йорке, социальная активность важна не только для настроения — она стимулирует мозг, снижает уровень кортизола и уменьшает воспаление.

Тем, кто встречает праздники в одиночестве, рекомендуется уделить внимание простым привычкам, способным поддержать когнитивные функции. Об этом сообщает New York Post.

Учитесь новому

По словам специалиста, обучение чему-то новому — языку, музыкальному инструменту или другому навыку — помогает формировать свежие нейронные связи. Это похоже на тренировку мышц: неиспользуемые связи ослабевают, а стимулируемые — укрепляются.

Важно выбрать занятие, которое потребует усилий, но не станет непосильным. Например, игра на гитаре развивает концентрацию, координацию и память. Альтернативой могут стать тайцзи или кулинария.

Решайте головоломки

Судоку, кроссворды и другие интеллектуальные игры укрепляют словарный запас, память и логическое мышление. Главное — не повторять одно и то же, а давать мозгу новые задачи, которые заставляют выстраивать новые связи.

Слушайте музыку

Танцы сочетают физическую, социальную и когнитивную нагрузку. Музыка сама по себе оказывает терапевтический эффект, задействуя зоны мозга, отвечающие за эмоции и память. Эксперт советует создать плейлист, вызывающий приятные воспоминания юности.

Общайтесь с помощью технологий

Если личные встречи невозможны, важно поддерживать связь через сообщения, звонки или видеочаты. Социальные контакты стимулируют мозг и повышают уровень BDNF — фактора, поддерживающего рост и выживание нейронов.

Ищите единомышленников

Одиночество может влиять на мозг так же вредно, как курение, повышая уровень стрессовых гормонов и способствуя воспалению. Уровень аномальных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, у одиноких людей также может накапливаться быстрее.

Эксперт советует вступать в сообщества по интересам — книжные клубы, группы рукоделия и другие тематические объединения, многие из которых доступны онлайн.

Увеличьте физическую активность

Средиземноморская диета, здоровый сон, медитация и защита головы при занятиях спортом — все это важно. Но самым простым шагом может стать увеличение числа ежедневных шагов. Чтобы улучшить работу мозга, нужно всего 3000 шагов. Дополнительная польза появляется, если во время ходьбы учащается пульс.

Даже такие небольшие изменения в образе жизни могут замедлить снижение когнитивных функций.

Лекарства от деменции пока нет, однако исследователи добиваются прогресса в изучении мозга и разработке новых методов терапии. Эксперты Медицинского центра в Нью-Йорке подчеркивают: повседневные привычки уже сегодня помогают снижать риски и защищать здоровье мозга.

