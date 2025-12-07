Умер режиссер фильмов «Ребро Адама» и «Перед экзаменом» Вячеслав Криштофович

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Кинематография творца насчитывает практически 30 картин.

Известный режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович ушел из жизни. Ему было 78 лет. Об этом написал кинокритик Андрей Плавхов в Telegram-канале.

«Печальная весть из Киева. <…> Умер Вячек», — сообщил он.

Также смерть творца подтвердил Национальный союз кинематографистов Украины.

Родился Криштофович 26 октября 1947 года в Киеве. Он обучался на режиссерском факультете Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого в мастерской режиссера и сценариста Владимира Денисенко. Вячеслав окончил учебное учреждение в 1971 году. В этом же месте он преподавал с 1990 годов.

Криштофович работал на киностудии Довженко в Киеве с 1970 года. Его кинематографический перечень насчитывает практически 30 картин, среди которых наиболее известные — «Ребро Адама» (1990), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986), «Перед экзаменом» (1977), «Автопортрет неизвестного» (1988), «О нем» (2011) и многие другие.

К тому же Криштофович являлся академиком Национальной академии искусств Украины и членом правления Национального союза кинематографистов Украины. Он был лауреатом государственной премии имени Александра Довженко, ордена «За заслуги» ІІІ степени и получил статус заслуженного деятеля искусств Украины.

Помимо этого, у Вячеслава была национальная кинопремия «Золотая дзига», которая присуждается за профессиональные заслуги в развитии кинематографа Украинской киноакадемией.

