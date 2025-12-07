Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Артист надеялся, что это просто ушиб, но все оказалось гораздо серьезнее.

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) травмировал ногу перед вылетом из Дубая в Москву. Об этом исполнитель хита «Самая самая» написал в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером, за полтора часа до вылета из Дубая в Москву, я со всей дури всем своим телом оступился на подвернутую ногу и улетел с лестницы», — рассказал Крид.

По словам артиста, когда он падал с лестницы, то услышал хруст. Крид сразу обратился в местный травмпункт для того, чтобы ему сделали рентген.

«Кости глянули — все на месте, и я на радостях похромал в аэропорт!» — написал 31-летний артист.

Весь полет Крид чувствовал дискомфорт в ноге, более того, конечность начала опухать. Уже в Москве артист отправился на МРТ. Певец надеялся, что это просто ушиб, но все оказалось гораздо серьезнее.

«Итог: порванное сухожилие спереди, порванное сухожилие сзади (разрыв связок), гипс и костыли… Такой вот предновогодний «подарочек», — говорит Крид.

