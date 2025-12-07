«По справедливости»: какого решения по квартире Долиной ждет Полина Лурье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Не так давно знаменитая артистка стала жертвой мошенников.

Россиянка Полина Лурье, купившая в прошлом году недвижимость у народной артистки РФ Ларисы Долиной, ждет, что Верховный суд признает сделку по продаже квартиры знаменитой певицы законной. Об этом РИА Новости сообщила адвокат истца Светлана Свириденко.

«Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — сказала представитель Лурье.

До этого Светлана Свириденко рассказала СМИ, что после того, как Полина обратилась в Верховный суд с иском, то Лариса Долина вышла на связь с ее подзащитной. Артистка предложила женщине мирное соглашение, согласно которому певица должна была бы возвращать денежные средства в размере 112 миллионов рублей поэтапно в течение трех лет. Лурье такой расклад не устроил.

