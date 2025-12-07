Российский боец Петр Ян победил Двалишвили и вернул чемпионский пояс UFC

Фото: Reuters/Stephen R. Sylvanie

Российский боец ММА Петр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC.

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе прошел заключительный номерной турнир года — UFC 323. В этот вечер все внимание было сосредоточено на поединке россиянина Петра Яна и грузина Мерабома Двалишвили. Бой длился все пять раундов, и завершился победой нашего соотечественника.

Таким образоми спортсмен из России вернул себе титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе. Прошедшая встреча для Яна и Двалишвили стала второй. В их первой схватке, которая состоялась два года назад, верх одержал грузинский боксер.

На данный момент в профессиональной карьере 32-летнего Петра Яна 19 побед и пять поражений.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские боксеры привезли 38 золотых медалей с юниорского чемпионата Европы. Наши спортсмены выступали под флагом своей страны.

