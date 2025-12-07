Как новенький: человеческий эмбрион может восстанавливаться без рубцов

Фото: 5-tv.ru

Ученые обнаружили у людей заблокированную суперспособность.

Человеческий эмбрион до восьмой недели развития способен самостоятельно восстановить поврежденные ткани. Об этом пишет Naked science.

В статье говорится о том, что способность человека к регенерации определяется набором активных генов и системой их взаимодействия. В начале развития человеческий эмбрион может быстро восстанавливать поврежденную ткань без образования рубца. Позже эта «суперспособность» почему-то пропадает. Ученые считают, что таким образом организм пытается себя защитить. Правда, пока непонятно от чего.

Такой процесс был также обнаружен у эмбрионов, которых создали искусственным путем. Это говорит о том, что потенциал регенерации в организме человека заложен изначально. Ученые из разных стран не раз пытались запустить механизм регенерации на животных. Так, в полное восстановление наблюдалось у рыб, а частичное — у мышей.

