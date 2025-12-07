«Он просто аферист»: Филипп Киркоров обвинил каменщика в мошенничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Громкий скандал тянется уже пару месяцев.

Каменщик из Санкт-Петербурга Георгий Барановский, подавший против народного артиста России Филиппа Киркорова иск, — мошенник. Об этом король российской эстрады заявил изданию Super.ru.

По мнению Киркорова, оппонент намеренно использует его имя, чтобы привлечь внимание общественности в рамках судебного разбирательства, связанного с ремонтом его квартиры в Северной столице.

«Он просто аферист, который на данный момент пиарится на моем имени. Но не на того напал», — подчеркнул артист.

Филипп Киркоров, по его словам, намерен твердо отстаивать свои права и добиваться наказания для Барановского. Певца возмущает тот факт, что каменщик ходит телевидение и дает интервью, которые порочат его репутацию. Подобные действия Киркоров считает вопиющей наглостью, поэтому хочет взыскать с Барановского еще десять миллионов рублей.

Громкий скандал между каменщиком из Петербурга и народным артистом РФ тянется уже пару месяцев. Киркоров утверждает, что Барановский некачественно выполнил ремонт и требует через суд взыскать компенсацию. Георгий все обвинения отрицает. Кроме того, он подал против певца встречный иск.

