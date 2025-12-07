Келлог заявил об отсутствии намерений у США отправлять свои войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Ser

Спецпосланник уверен в том, что решение двух ключевых вопросов позволит завершить украинский конфликт.

США не планирует отправлять своих солдат на Украину. Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог на форуме, который прошел в Калифорнии.

«Мы не собираемся направлять войска», — подчеркнул политик, отвечая на вопрос о попытках оказать давление на Россию для скорейшего урегулирования украинского кризиса.

До этого Кит Келлог также говорил о том, что ключевыми для завершения вооруженного конфликта являются вопросы статуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Их решение, как отмечал спецпосланник американского лидера, станет решающим фактором при заключении мирного соглашения.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы завершить кризис на Украине. При этом если будет необходимость, то президент США может использовать силу для защиты интересов страны.

