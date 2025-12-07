«Жесткая позиция»: Трамп пообещал ударить по наземным объектам наркоторговцев

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

По словам президента США, объем поставок запрещенных веществ в страну по морю снизился на 94%.

Вооруженные силы Соединенных Штатов в скором времени начнут наносить удары по наземным объектам наркоторговцев в Латинской Америке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время своего выступления на торжественном приеме в Госдепартаменте.

«Мы заняли очень жесткую позицию, и людям это нравится. Объемы поставок наркотиков в нашу страну по морю снизились на 94%», — отметил глава Белого дома.

К тому же американский лидер подтвердил, что у Вашингтона есть данные о местонахождении целей.

Кроме того, Трамп заявил, что за 2024 год в США от наркотиков погибло около 300 тысяч человек.

«Это ужасная война, и мы не позволим этому происходить», — заявил президент.

США начали наносить удары по катерам наркоторговцев у берегов Латинской Америки в этом году. Кроме того, в середине ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о проведении операции «Южное копье», направленной против картелей, которые поставляют в США запрещенные вещества.

Такие меры стали причиной резкого ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой, власти которой Трамп обвинил в недостаточной борьбе с наркотрафиком.

