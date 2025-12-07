Келлог назвал два основных вопроса касательно урегулирования конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Dominika Zarzycka

Спецпосланник считает, что решение именно этих пунктов позволит завершить кризис.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решающим вопросом для урегулирования украинского конфликта является статус Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он рассказал, выступая в Калифорнии на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«Полагаю, что у нас осталось всего несколько вопросов, а именно Донецк <…> и Запорожская АЭС, <…> это огромная атомная станция. Если мы урегулируем эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится отлично», — отметил чиновник.

На том же форуме выступил и министр обороны США Пит Хегсет. Он заявил, что Вашингтон продолжает прилагать усилия для разрешения украинского кризиса. К тому же он отметил, что конфликт вообще не начался бы, если Трамп остался в Белом доме в 2021 году. В то же время глава Пентагона подчеркнул, что американский лидер готов к диалогу, однако всем странам необходимо понимать, что президент США готов применить силы для отстаивания интересов своей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил готовность РФ быть гибкой для урегулирования конфликта на Украине.

