Без зонта и шарфа: синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 7 декабря

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ветер будет дуть с южного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду.

Жителей и гостей столицы в воскресенье, 7 декабря, ждет пасмурная погода без осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Воздух при этом в Москве прогреется до плюс одного градуса. Однако возможно понижение температуры до минус одного. К ночи же москвичей ждет похолодание до минус двух.

По данным синоптиков, в Подмосковье суточный перепад температур будет значительно сильнее, чем в столице. Если днем температура воздуха будет варьироваться от минус трех до плюс двух градусов, то ночью термометры могут показать минус пять градусов.

Ветер будет дуть с южного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду.

При этом атмосферное давление изменится не сильно и составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в некоторых регионах России в воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 40 градусов. Резкое похолодание связано с воздушными массами из Северного Ледовитого океана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.