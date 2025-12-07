Пентагон пригрозил союзникам последствиями за недостаточный вклад в оборону

Глава Пентагона: США примут меры против союзников, не вносящих вклад в оборону

Вашингтон фактически выстраивает новую систему приоритетов среди партнеров, где ключевые позиции занимают самые «активные» союзники США.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон может принять меры против союзников, которые не вносят вклад в коллективную оборону. Об этом он рассказал, выступая на форуме, который был организован в Калифорнии президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«Мы можем и должны ожидать, что они внесут свой вклад в точности так, как это сделал президент (США Дональд. — Прим. Ред.) Трамп. <…> Союзники, которые этого не сделают, союзники, которые все еще не в состоянии внести свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями», — отметил госслужащий.

По словам главы Пентагона, особого расположения Соединенных Штатов удостоятся наиболее активные союзники. К таким странам, как уточнил Хегсет, относятся Израиль, Республика Корея, Польша, Германия и государства Балтии.

В этот же день Хегсет заявил, что Соединенные Штаты проведут модернизацию своей ядерной триады. К тому же глава Пентагона подтвердил намерение Вашингтона испытать свое ядерное оружие.

