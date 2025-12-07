«Прояснить и продвинуть»: Макрон провел разговор с Зеленским
Эммануэль Макрон провел разговор с Владимиром Зеленским
Французский лидер поделился с главой киевского режима результатами недавних международных обсуждений.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским рассказал ему о недавних международных обсуждениях, особенно, о тех, которые состоялись во время его недавнего визита в Китай. Об этом этом французский лидер сообщил в социальной сети X.
«Я только что говорил с президентом Зеленским. <…> Я поделился тем, что мои недавние международные обсуждения, особенно в Китае, помогли прояснить и продвинуть», — отметил Макрон.
При этом президент Франции воздержался от каких-либо подробностей того, как прошел его разговор с Зеленским.
Ранее лидеры Франции и Украины встречались 1 декабря в Париже. Тогда Макрон провел дополнительное обсуждение условий мирного урегулирования украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом после встречи с Зеленским.
Лидеры Соединенных Штатов и Франции обсудили условия прочного и долгосрочного мира на Украине. При этом Макрон подчеркнул важность гарантий безопасности для Киева. К тому же французский лидер оценил американское посредничество в вопросе урегулирования украинского кризиса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Макрона, он не предупреждал Зеленского об «измене» США.
