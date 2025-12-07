«Прояснить и продвинуть»: Макрон провел разговор с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Ena

Французский лидер поделился с главой киевского режима результатами недавних международных обсуждений.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским рассказал ему о недавних международных обсуждениях, особенно, о тех, которые состоялись во время его недавнего визита в Китай. Об этом этом французский лидер сообщил в социальной сети X.

«Я только что говорил с президентом Зеленским. <…> Я поделился тем, что мои недавние международные обсуждения, особенно в Китае, помогли прояснить и продвинуть», — отметил Макрон.

При этом президент Франции воздержался от каких-либо подробностей того, как прошел его разговор с Зеленским.

Ранее лидеры Франции и Украины встречались 1 декабря в Париже. Тогда Макрон провел дополнительное обсуждение условий мирного урегулирования украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом после встречи с Зеленским.

Лидеры Соединенных Штатов и Франции обсудили условия прочного и долгосрочного мира на Украине. При этом Макрон подчеркнул важность гарантий безопасности для Киева. К тому же французский лидер оценил американское посредничество в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Макрона, он не предупреждал Зеленского об «измене» США.

