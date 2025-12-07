«Не просто идет»: Кирилл Дмитриев прокомментировал слова Маска о забвении Европы

Кирилл Дмитриев согласился со словами Маска о движении Европы к забвению

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейская цивилизация несется к забвению. Так он прокомментировал сообщение американского предпринимателя Илона Маска в социальной сети X.

«Не просто идет, а несется», — отметил спецпредставитель.

Ранее сооснователь американской компании Palantir Джо Лонсдейл написал в социальной сети X, что европейская цивилизация находится на пути к вымиранию. По его словам, причинами этого являются «племена», которые разоряют Европу, несправедливые судьи, а также демонтаж электростанций.

Маск прокомментировал это сообщение и заявил, что Европа «идет, как лунатик, к забвению».

Кроме того, Лонсдейл провел аналогию между современной Европой и поздней Римской империей, которая столкнулась с кризисами, после чего перестала существовать как единое государство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск призвал к ликвидации ЕС и возвращению суверенитета отдельным странам.

